Po samosežigu novinarja v Tuniziji izbruhnili protesti

32-letni novinar je želel po poročanju tujih medijev opozoriti na slabe razmere v državi, korupcijo in neuresničene cilje arabske revolucije iz leta 2011.

S samosežigom pa je spomnil na podobno dejanje uličnega prodajalca Mohameda Bouaziza pred osmimi leti, ki se je protestno zažgal, da bi opozoril na slabe razmere v državi. To je sprožilo proteste v državi, ki so z oblasti odnesli dolgoletnega voditelja Zineja El Abidina Ben Alija. Protesti, znani kot arabska pomlad, so se razširili tudi na druge arabske države in v nekaterih z oblasti odnesli avtokratske voditelje.

Protestniki zaprli ceste, zažigali pnevmatike in metali kamenje

V Kasserineju, ki leži 300 kilometrov jugozahodno od Tunisa, so protestniki v torek zvečer zaprli ceste, zažigali pnevmatike ter metali kamenje in molotovke na pripadnike varnostnih sil.

V Tunisu pa so se protestniki zbrali na osrednji aveniji Habiba Bourguibe in pri tem nosili napise Dovolj!. Protesti so potekali tudi v Tebourbi na severu in Jbeniani na vzhodu države.