Po še enem udarcu Johnsonu Britanci vse bližje predčasnim volitvam

Britanski poslanci so na prvem glasovanju potrdili predlog zakona, s katerim bodo uzakonili dogovor o izstopu iz EU. A so nato Johnsonovi vladi zadali nov udarec, saj so zavrnili časovnico obravnave zakona v spodnjem domu. Johnson je zato sprejemanje zakonodaje prekinil, dokler EU ne sporoči svoje odločitve o preložitvi brexita.

Boris Johnson je od britanskih poslancev prejel nov udarec. FOTO: AP S 329 glasovi za in 299 proti so britanski poslanci na prvem glasovanju potrdili predlog zakona, s katerim bodo uzakonili sporazum o britanskem izstopu iz Evropske unije. Nato so zavrnili časovnico obravnave zakona v spodnjem domu, kar je velik udarec premierju Borisu Johnsonu, ki je zato napovedal začasno prekinitev sprejemanja zakonodaje. Za izpeljavo brexita na noč čarovnic je namreč le še devet dni časa, zato je bilo ključno, da poslanci potrdijo tudi vladni predlog časovnice, ki je za obravnavo zakona v spodnjem domu parlamenta predvidevala tri dni. A poslanci so jo zavrnili s 308 glasovi za in 322 glasovi proti. "Razočaran sem, ker je zbornica glasovala za preložitev namesto za časovnico, ki bi omogočila, da bi Združeno kraljestvo EU zapustilo 31. oktobra z dogovorom," je poudaril. "Zdaj smo soočeni z negotovostjo," je poudaril. Vlada mora po njegovih besedah pospešiti priprave na brexit brez dogovora, kar je "edina odgovorna pot". Že pred glasovanjem v parlamentu pa je Johnson danes zagrozil, da bo razpisal predčasne volitve, če poslanci ne bodo podprli tudi časovnice. Zdaj pa je dal sprejemanje zakonodaje o brexitu "na pavzo" in se znova slišal z voditelji EU glede preložitve brexita. "EU mora zdaj razmisliti, kako odgovoriti na zahtevo parlamenta za preložitev," je dejal. "Dokler EU ne bo sprejela odločitve, bomo začasno prekinili sprejemanje zakona," je pojasnil. Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je ob tem povedal, da je premier sam kriv za svojo nesrečo. Ponudil mu je tudi sodelovanje. "Delajte z nami za razumno časovnico in domnevam, da bo ta zbornica glasovala za razpravo o zakonu," je poudaril. "To bi bila razumna pot naprej," je poudaril.