Po sedmih letih konec Assangeevega bivanja na veleposlaništvu?

Assange se je na veleposlaništvo zatekel, potem ko mu grozilo, da se bo moral zagovarjati pred švedskim sodiščem zaradi spolnega napada. Sam vztraja, da ga preganjajo zaradi razkritij WikiLeaksa.

Kot poročajo britanski mediji, je Assangeevo izselitev potrdil visoki vir pri veleposlaništvu. Associated Press na drugi strani poroča, da je njihov vir zanikal, da bi veleposlaništvo Assangea nameravalo vreči na cesto. Povedal jim je, da "še ni bila sprejeta končna odločitev".

Švedska je leta 2017 zavrgla primer proti Assangeu, a se je ta vseeno odločil, da ostane v veleposlaništvu, saj ga skrbi, da ga bodo britanske oblasti predale ameriškim, kjer pa mu potencialno grozi zapor, saj je WikiLeaks objavil tudi zaupne dokumente ameriške vlade.

Nalog za njegovo aretacijo, ki je bil podpisan leta 2010, namreč še vedno velja, zato večina meni, da bo aretiran takoj, ko bo prestopil prag veleposlaništva.

WikiLeaks je Ekvadorju očital, da je Assangeu obrnil hrbet, ker želi ekvadorski predsednik prikriti aktivnosti svoje družine v davčnih oazah. Assangeev odvetnik je sicer zanikal, da bi bil ustanovitelj WikiLeaksa povezan z javno objavo papirjev, ki so razkrili to povezavo.

Assange je že nekaj časa na bojni nogi s svojimi gostitelji. Kot pravi, ga silijo, da sam plačuje za svojo zdravstveno oskrbo, čisti za svojim mačkom, sam mora prati perilo in plačevati telefonski račun. Pritožil se je, da živi v nečloveških razmerah, vse to pa naj bi veleposlaništvo počelo zato, da bi odšel prostovoljno.

Na veleposlaništvu na drugi strani trdijo, da so Assangeu blokirali klice z njihovih telefonov, ker je z njimi kršil "zunanjo politiko države". Obtožili so ga tudi, da uničuje poslopje z igranjem nogometa in drugimi športnimi aktivnostmi znotraj zidov veleposlaništva.