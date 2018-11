Po sedmih mesecih na letališču dobil azil v Kanadi

Sirski begunec, ki je kar sedem mesecev preživel na letališču v Maleziji, je po dolgotrajnem boju aktivistov, končno pridobil azil v Kanadi, kamor je tudi prispel v ponedeljek zvečer.

Hasan Al Kontarje pridobil pozornost mednarodne javnosti, ko je na družbenih omrežjih začel redno objavljati videoposnetke svojega življenja na mednarodnem letališču Kuala Lumpur. Njegovo življenje je bolj kot na realnost spominjalo na film Terminals Tomom Hanksom v glavni vlogi. "Vem, izgledam kot nekdo, ki je pobegnil iz... Srednjega veka. Za to se opravičujem," je dejal v svojem video posnetku, ki ga je objavil na svojem Twitterprofilu v ponedeljek med prestopom v Tajvanu."Zadnjih osem let je bilo naporno, dolgo potovanje. Jutri bom dosegel svojo končno destinacijo, Vancouver, Kanada. Tega ne bi mogel doseči brez pomoči svoje družine, kanadskih prijateljev in odvetnika. Hvala vam vsem," je še dodal.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za pridobitev njegovega azila v Kanadi sta si prizadevali predvsem organizaciji British Columbia Muslim Association in Canada Caring Society:"Gre za veliko olajšanje, čeprav je še vedno neverjetno," je za BBCpovedala Laurie Cooper, prostovoljka pri Canada Caring Society in dodala, da je bila "pot dolga z veliko vzponi in padci. Njegova situacija simbolizira izzive, s katerimi se soočajo vsi begunci po vsem svetu. Vse težje in težje postaja za njih, da najdejo varen kraj za življenje. On je eden izmed srečnežev".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pri zbiranju sredstev, da so 37-letnega sirskega begunca dokončno lahko pripeljali v Kanado, so po besedah organizacije pomagali ljudje z vsega sveta. Spletna peticija, ki jo je pripravila Canadian Caring Society, in s katero so pozivali kanadskega ministra za priseljevanje, da Al Kontarju dovoli vstop v državo, pa je podpisalo več kot 62.000 ljudi. Živel v Združenih arabskih emiratih, ko je v Siriji izbruhnila vojna Al Kontar je živel v Združenih arabskih emiratih, ko je v njegovi rodni Siriji leta 2011 izbruhnila krvava državljanska vojna. Svojega potnega lista ni mogel obnoviti, saj v domovini ni opravil vojaške službe, prav tako se tja ni želel vrniti, predvsem zaradi bojazni, da bi bil aretiran ali pa bil vpoklican v vojsko.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke