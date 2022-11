Po seji Ekonomsko-socialnega sveta: višina minimalne plače še ni znana

Vprašanje o zvišanju minimalne plače tudi po petkovi seji Ekonomsko-socialnega sveta ostaja odprto, saj tako delodajalci kot sindikati vztrajajo pri svojih stališčih. Vlada se želi približati obema stranema in tako je minister za delo Luka Mesec napovedal zvišanje skladno z minimalnimi življenjskimi stroški in inflacijo, in sicer v januarju v enem koraku. Koliko bo znašala minimalna plača, še vedno ni znano. Na seji je beseda tekla tudi o shemi subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.