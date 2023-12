Po šestih letih so v Franciji našli Alexa

V Franciji so šest let po skrivnostnem izginotju našli britanskega dečka, za katerim se je izgubila vsaka sled, ko sta ga mati in dedek odpeljala na počitnice. Na živega in zdravega zdaj 17-letnega Alexa je čisto po naključju, ko je pešačil ob cesti, naletel voznik kombija. Najstnik mu je zaupal, da naj bi ga njegova mati in dedek, ki zanj nista imela skrbništva, odpeljala na enotedenske počitnice v Španijo, v resnici pa sta ga ugrabila. Alexu je posodil telefon, na Facebooku sta poiskala njegovo babico. Napisal ji je: "Rad te imam, želim priti domov." Policija pa zaradi domnevne ugrabitve išče Alexovo mamo in dedka.