Po šestih mesecih znova odprli sanjski Boracay

Šest mesecev potem, ko so filipinske oblasti zaprle rajski otok Boracay, ki ga letno obiščeta kar dva milijona ljudi z vsega sveta, zaradi česar se je začel spreminjati v "pravo greznico", so ga znova odprli. 11 dnem priprav turističnih ponudnikov bo 26. oktobra sledila otvoritev za javnost, a pravila in ukrepi za zaščito okolja bodo strogi.

"Boracay, dobrodošel nazaj!", "Po šestih mesecih rehabilitacije spet v vsem svojem blišču-kristalno čista voda, dolge peščene bele plaže in veličastni sončni zahodi!"S temi besedami so odprtje otoka Boracay po šestih mesecih čiščenja pospremili tisti srečneži, ki so na rajski otok stopili danes, ko na njem še ni trum turistov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gre za lastnike nepremičin, gostince in hotelirje, ki bodo svoje storitve 26. oktobra spet lahko začeli ponujati turistom. V naslednjih 11 dneh jih bodo oblasti seznanile z novimi pravili in strogimi ukrepi za zaščito okolja, ki jih bodo morali odslej spoštovati. 55.000 oseb dnevno Na Boracayu bo po novem lahko bivalo le 55.000 oseb dnevno. Svoja vrata bodo gostom lahko odprli samo ponudniki, ki so uvrščeni na seznam, odobren s strani ministrstev za turizem in za okolje. Gre za 68 namestitvenih objektov, ki gostom nudijo 3519 sob.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sekretar za okolje Roy Cimatu je povedal, da bodo pri izvajanju nadzora izredno strogi. Kdor ne bo upošteval pravil, ne bo mogel nuditi storitev. "Spremljali bomo veliko stvari, od prihodov do odhodov gostov, njihovega bivanja, do uveljavljanja sankcij za turistične ponudnike, če se bo ugotovilo, da niso ravnali v skladu z zakoni in predpisi. Ne bomo oklevali z zaprtjem hotelom in drugih objektov, ki bodo delovala brez predhodne odobritve," je povedal. V prvih 11 dneh je bivanje na otoku dovoljeno le 6.000 osebam, preizkusili pa bodo tudi načrt predvidene prometne sheme, ki vključuje prevažanje obiskovalcev iz pristanišča Tambisaan.Tudi prevoznikom, ki bodo poslovali brez dovoljenj, grozi zaplemba.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke