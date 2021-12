Po silovitih tornadih v ZDA še vedno pogrešajo na desetine ljudi

Število smrtnih žrtev najmanj 36 tornadov, ki so konec tedna pustošili po petih zveznih državah na srednjem zahodu in jugu Združenih držav Amerike, se je povzpelo čez sto. Tako silovitih tornadov, ki so z obličja sveta zbrisali cela mesta, ne pomnijo že sto let. Ljudem, ki so ostali brez vsega, je na pomoč prihitela tudi nacionalna garda. V štirih prizadetih zveznih državah veljajo izredne razmere. Na desetine ljudi še vedno pogrešajo, največ v najbolj prizadetem Kentuckyju, kjer reševalci in gasilci pod ruševinami domov in tovarne sveč iščejo preživele. A je upanja vse manj.