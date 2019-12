Po 13 dneh v avstralski divjini našli še drugega izmed pogrešane trojice

Našli so še drugo pogrešano osebo izmed trojice, ki se je izgubila v odročnem predelu Avstralije. 40-letnega Phuja Trana je našel pastir živine v okolici Palmer Valleyja v avstralskem Severnem teritoriju. Phu je pastirju povedal, da je preživel, zato ker je našel nekaj vode, piše Guardian.Prepeljali so ga v bolnišnico Alice Springs.

Oblasti so prvo obvestilo, da trojico pogrešajo, dobile teden dni po izginotju. Preteklo nedeljo so našli zapuščeno vozilo, na katerem je bilo zataknjeno sporočilo z datumom 21. november.

Phu je bil med tremi ljudmi, ki so izginili 19. novembra, potem ko so se odpravili na "popoldanski pohod". Tamro McBeath-Riley so našli v ponedeljek, nadaljuje pa se iskanje Claire Hockridge .

Sprva so tri dni poskušali rešiti avtomobil, a brez sreče. "Reka je bila previsoka, avtomobila nismo mogli izvleči," je v ponedeljek dejala McBeath-Rileyeva, ki so jo našli s pomočjo helikopterja.

Ločeno skušali najti pomoč

"Čez dan je postalo izjemno vroče, zato smo se zavlekli pod avtomobil. Ponoči smo spali v avtu," je še povedala.

V tem času so porabili vso zalogo vode in hrane, preživeli pa so s piškoti in prekuhano podtalnico, ki je bila že precej izsušena. "Bila je zelo umazana, nehigienična voda, a ohranila jih je žive," je dejala predstavnica policije Pauline Vicary.

Nato pa so se odločili, da se bodo razšli in ločeno skušali najti pomoč. Tran in Hockridge sta šla v smeri avtoceste, McBeath-Riley pa je ostala v bližini avtomobila.