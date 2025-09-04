Po Sloveniji kosi bolezen modrikastega jezika

Bolezen modrikastega jezika prizadene drobnico in govedo. Širi se hitro, živali pa umirajo v bolečinah. Trupel poginulih živali je že toliko, da jih odvažajo kar v zabojnikih. Če so okužene matere, tudi novorojeni mladiči skoraj nimajo možnosti za preživetje, razlaga Roman Savšek iz Zagorja. Že 30 let ima na svoji kmetiji ovce, a kaj takšnega še ni videl, pripoveduje. Prezgodaj skoteni jagenjčki, številni so že na svet prišli mrtvi, marsikateri pa je kasneje, ker so bila vimena mater prazna, kljub dohranjevanju poginil. Bilo jih je za cele vreče, se prizorov pretreseno spominja kmet.