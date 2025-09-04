Svetli način
Svet

Po Sloveniji kosi bolezen modrikastega jezika

Ljubljana, 04. 09. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
0

Bolezen modrikastega jezika prizadene drobnico in govedo. Širi se hitro, živali pa umirajo v bolečinah. Trupel poginulih živali je že toliko, da jih odvažajo kar v zabojnikih. Če so okužene matere, tudi novorojeni mladiči skoraj nimajo možnosti za preživetje, razlaga Roman Savšek iz Zagorja. Že 30 let ima na svoji kmetiji ovce, a kaj takšnega še ni videl, pripoveduje. Prezgodaj skoteni jagenjčki, številni so že na svet prišli mrtvi, marsikateri pa je kasneje, ker so bila vimena mater prazna, kljub dohranjevanju poginil. Bilo jih je za cele vreče, se prizorov pretreseno spominja kmet.

SORODNI ČLANKI

Bolezen modrikastega jezika kosi po državi: nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov

