Po smrti Rexa hrvaški gasilci z novo članico: dvomesečno 'dolgouho' Foxy

Potem ko je karlovškim gasilcem poginil 15-mesečni iskalni pes Rex, ki ga je pretepel vlomilec, je društvo dobilo novo članico. Družini Ranitović, ki je skrbela tudi za Rexa, dneve odslej lepša dvomesečna belgijska ovčarka Foxy. Tudi ona se bo izučila za iskalno psičko, ki bo gasilcem pomagala iskati pogrešane.

Potem ko je po možganski kapi karlovškim gasilcem poginil iskalni pes po imenu Rex, je društvo dobilo novega člana. No, pravzaprav članico – dvomesečno psičko, ki so jo poimenovali Foxy. "Ni bilo težko izbrati. Takoj smo vedeli, da je prava," so povedali za Jutarnji list.

Družina Ranitović, ki skrbi za gasilskega psa, se je tako znova povečala – in to prej, kot so pričakovali. Kljub temu, da ne bodo nikoli pozabili nemškega ovčarja Rexa, pa bo rane, ki so ostale po njegovem slovesu, gotovo prej pomagala zaceliti belgijska ovčarka Foxy. Dom Ranitovićevih je tako v znamenju pasjega mladička – na vsakem ovinku je videti njena ogromna ušesa, povsod ležijo igrače in spet je slišati smeh, za katerega so krive Foxyjine vragolije. Nihče od družinskih članov sicer ni pričakoval, da bodo novega psa dobili tako kmalu, a je bilo - kot poudarjajo - težko zavrniti ponudbo družine Vidović iz Pokupskega. Rexova zgodba jih je namreč tako ganila, da so se gasilcem odločili podariti drugega psa. Ranitovićevim so sicer ponudili, da lahko izbirajo med dvema mladičema iz legla, in izbrali so Foxy. Preteklo nedeljo, 13. avgusta, je k Ranitovićevim v Karlovac tako prispela navihana dolgouha psička.

"Takoj je pokazala, da je izjemno dominantna in energična, prisvojila si je tudi fotelj," je za hrvaški dnevnik razložil Ranitović in dodal, da pa se Foxy v marsičem razlikuje od Rexa. Pri dveh mesecih in pol ima telesne preddispozicije šestmesečnega nemškega ovčarja, je izjemno inteligentna in domiselna, ostrega značaja, odzivna na zvoke, žogice pa praktično ne spusti iz gobčka, pravi lastnik. "Je iznajdljiva, vztrajna in ne obupa, ko nekaj želi doseči. Ko se utrudi, pa tudi ona – kot vsak 'otrok' nemudoma zaspi. Veliko tudi poje, praktično zahteva našo pozornost 24 ur na dan. Poleg tega je izjemno navezana name," v smehu pripoveduje gasilec in dodaja, da se bo psička že kmalu pričela učiti za iskalnega psa.

Za razliko od Rexa, ki je s treningi pričel šele v odrasli dobi, pa bo Foxy z urjenjem pričela takoj, ko opravi vsa potrebna cepljenja. Za iskalnega psa jo bo s pomočjo pozitivne motivacije učil pasji trener. Čeprav se urjenje psa nikoli povsem ne zaključi, pa bo pod njegovim budnim očesom ostala tri leta.

Belgijski ovčarji so izjemno inteligentni in energični psi, a zahtevajo tudi ogromno dela in discipline. So odlični delovni psi, pogosto jih uporabljata vojska in policija. Niso agresivni, potrebna pa je zgodnja socializacija.

Kljub temu, da Rex ravno zaradi priučenosti pomagati človeku, vlomilcev ni napadel, pa gasilci ne razmišljajo o tem, da bi bila vzgoja Foxy kaj drugačna. "To, kar se je zgodilo Rexu, je bila velika tragedija. A Foxy nikakor ne bomo vzgajali v tej smeri, da bi bila agresivna," zagotavlja psičkin skrbnik. Spomnimo: vlomilci Rexa pretepli s kovinsko palico

V čast Rexu je karlovašo društvo K9 spremenilo logotip - poslej ga bo krasila glava nemškega ovčarja.

Nepridipravi so julija vlomili v hišo družine Ranitović, ki je skrbela za psa Prostovoljnega gasilskega društva Karlovac, 15-mesečnega Rexa, ki je gasilcem pomagal iskati pogrešane v požarih. Ta je namreč živel s svojim vodnikom Dejanom Ranitovićem, članom karlovškega društva, ki pa je bil takrat v službi. Med preiskovanjem hiše so vlomilci, ali gre za enega ali več njih, še ni znano, naleteli na Rexa in ga močno udarili s kovinsko palico. Rentgenske slike so pokazale, da je bil udarec izredno silovit in močan, saj se je Rex po njem onesvestil. Njegov lastnik je ob tem izpostavil, da je Rex pes, ki ne grize, naučen je namreč, da pomaga človeku, tako tudi vlomilcev najverjetneje ni napadel, kvečjemu morda zalajal.

