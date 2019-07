Po spektakularnih pobegih iz zapora El Chapa čaka življenje v 'Alcatrazu na Skalnem gorovju'

Ali bo najstrožje varovani zvezni zapor v kraju Florence v zvezni državi Kolorado, ki je znan tudi kot "zapor vseh zaporov" in "Alcatraz na Skalnem gorovju", uspel zadržati El Chapa , ki je globalno razvpitost dosegel predvsem s spektakularnimi pobegi iz zapora – prvič se je skril v voziček za umazano perilo, drugič pa je pot na prostost našel skozi predor pod zaporniškimi prhami, od koder se je odpeljal z motorjem?

El Chapa je sodišče spoznalo za krivega umorov, mučenja, podkupovanja in vodenja morilske kriminalne združbe, ki je v ZDA tihotapila kokain in druga mamila.

Alcatraz na Skalnem gorovju

Malo zunaj starega rudarskega mesteca, približno dve uri vožnje južno od Denverja, omenjeni zapor trenutno nudi dom nekaterim najhujšim in najbolj nasilnim zločincem. Več kot 400 zapornikov je 23 ur na dan zaprtih v 2 x 3,7 metra velikih betonskih celicah. Med njimi sta tudi serijski morilec Ted Kaczynski, znan kot Unabomber, ki je s poštnimi bombami med letoma 1978 in 1995 ubil tri ljudi in jih ranil več kot 20, ter bostonski bombaš Džohar Carnajev.

Zaporniki v Supermaxu namreč tudi po več let preživijo v samicah in več dni ne spregovorijo z nikomer, navaja poročilo nevladne organizacije Amnesty International. Nekdanji zapornik je v intervjuju za The Boston Globe zapor opisal kot "visoko tehnološko različico pekla, zasnovano tako, da ubije vse človekove čutne zaznave".

Zaporniki sicer imajo televizijo in lahko berejo časopise, a njihov edini pravi realni stik z zunanjim svetom je 10-centimetrsko okno, ki jim ne odpre niti toliko pogleda, da bi lahko ugotovili, kje so. Jejo vsak v svoji celici, stiki z drugimi ljudmi so minimalni.