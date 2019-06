Po spornem nastopu ruskega poslanca v Gruziji izbruhnili protesti

V Gruziji so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, potem ko so številni demonstranti želeli vdreti v gruzijski parlament. Policija je pri tem uporabila solzivec, gumijaste naboje in vodne topove. Po podatkih oblasti je ranjenih najmanj 69 ljudi.

V gruzijski prestolnici Tbilisi se je v četrtek zbralo več kot 10.000 demonstrantov, ki so protestirali proti vse večjemu ruskemu vplivu v državi. Protestnike je zmotil sporni nastop ruskega poslanca Sergeja Gavrilova, ki je ob obisku v gruzijskem parlamentu vodil srečanje o verskih in političnih zadevah, pri tem pa celo sedel na sedežu predsednika parlamenta. Poslance naj bi nagovoril v ruščini, kar je razjezilo javnost in opozicijo. Protestniki so se tako v četrtek zvečer zbrali pred parlamentom in zahtevali odstop predsednika parlamentaIraklija Kobačidzeja. Nekateri od njih so s seboj prinesli zastave Evropske unije in plakate, na katerih se je glasil zapis "Rusija je okupator". Gavrilov je medtem že zapustil Gruzijo.

FOTO: AP

Protestniki so v spopadu s policijo skušali vdreti v parlament, in sicer ravno med govorom Gavrilova. Policija jim je to preprečila z uporabo solzivca, gumijastih nabojev in vodnih topov. Pri tem je bilo ranjenih najmanj 69 ljudi – 39 policistov in 30 protestnikov. Kot je povedala poslankaElene Koštaria, članica opozicije, je incident velika klofuta ob nedavni gruzijski zgodovini. Rusija in Gruzija sta v sporu zaradi dveh separatističnih regij na ozemlju Gruzije, in sicer Abhazije in Južne Osetije. Moskva jih priznava kot neodvisni republiki, na območju pa je ves čas ruska vojska. Kot neodvisno republiko jo priznavajo le Rusija, Nikaragva in Venezuela.

Protestniki so želeli vdreti v gruzijski parlament. FOTO: AP