Po štirih dneh iz jame rešili 32-letno speleologinjo

V sosednji Italiji se je po štirih dneh uspešno končala ena najobsežnejših reševalnih akcij v zadnjem času. Iz jame blizu Bergama so potegnili 32-letno raziskovalko, ki je v soboto po padcu več metrov globoko s hudimi poškodbami ostala ujeta v jami. Utrujena je, izčrpana in v bolečinah, je povedal vodja reševalcev. Nekatere so ob srečnem koncu reševalne akcije premagale solze. Speleologinja, ki so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, je ob padcu v jamo utrpela več zlomov, a je njeno zdravstveno stanje stabilno. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 100 reševalcev iz 13 italijanskih pokrajin. Sicer pa so 32-letnico iz iste jame reševali že drugič, prvič julija lani, ko so jo rešili po dveh dneh.