Po štirih letih končno spodbudne novice za družino Mirošević

Bo vlada pomagala dokončati razvoj zdravila za malega Urbana, za katerim stojijo tudi slovenski zdravniki in znanstveniki, ter omogočila njegovo registracijo? Po štiriletni kalvariji se za družino Mirošević končno obetajo vzpodbudne novice. Po pozivu zdravstvene zavarovalnice, naj država pomaga dokončati razvoj, so ta projekt, gre za približno 250 tisoč evrov, pripravljeni podpreti, iščejo pa pravne rešitve. Odgovor naj bi družina izvedela v enem tednu, v tem času pa so ustavili zbiranje pomoči.