Z družino na dvorišču gledate novoletni ognjemet, ko nenadoma zaslišite streljanje in naboj prileti v vašo streho. Prav to se je dogodilo v okolici Novega mesta, v bližini romskega naselja. Domačini pravijo, da je bilo ves december kot na bojišču. Močno pokanje in streljanje je tako za njih stalnica vse leto, kot tudi hitra in agresivna vožnja iz romskega naselja.