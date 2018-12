Po streljanju v Strasbourgu: trije mrtvi, storilec še vedno na begu

Sinoči okoli 20. ure so v bližini božičnega sejma na mestnem trgu Place Kleber praznično vzdušje v središču Strasbourga presekali streli. Francoska policija je sprva navedla štiri smrtne žrtve, zdaj poroča o treh smrtnih žrtvah in 12 poškodovanih. Oblasti sumijo na teroristični napad, a motiv je še neznan.

Francoski notranji minister je potrdil, da se je zgodil "resen incident", prebivalce pa pozval, naj zaradi "resne grožnje javni varnosti ostanejo doma". Številni so po napadu obtičali v restavracijah in drugih ustanovah, kamor so se umaknili. V dvorani so ostali ujeti tudi košarkarji Petrol Olimpije. Kot je potrdil predstavnik kluba, so košarkarji okoli 1. ure zjutraj lahko zapustili dvorano in brez težav prišli v hotel.

Kot poroča Guardian, je šest ur po izginotju strelca, potem ko je streljal na mimoidoče v središču mesta, notranji minister Christope Castner povišal stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo in najvišja stopnja varnostne pripravljenosti.

Strelec skočil v taksi in izginil

Strelec je streljal na treh lokacijah in se dvakrat izognil oblastem. Castner je potrdil, da so v streljanju umrle tri osebe. Oblasti so poostrile nadzor na vseh božičnih sejmih v državi, strelca pa išče 350 predstavnikov oblasti. Dodal je, da je šest ljudi hudo ranjenih, še šest pa lažje.