Deželak Junak otrokom prikolesaril skoraj 350 tisoč evrov

Po tednu dni kolesarjenja po državi in dobrodelni dogodivščini po Sloveniji je Deželak Junak prišel do Debelega rtiča, kamor Radio 1 tudi letos pelje tiste otroke, ki drugače morja ne bi videli. Tako, kot smo tega že vajeni, so tudi tokrat Deželaku pomagali številni znani Slovenci, iz naše redakcije sta na kvadrokolo sedla Nuša Lesar in Aleksander Pozvek, ob poti pa je imel Deželak Junak ves čas tudi podporo otrok in odraslih. Lani je prekolesaril skoraj 600 kilometrov in zbral več kot 280 tisoč evrov.