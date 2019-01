Po treh letih prijeli novega osumljenca za teroristične napade v Parizu

Napadi v Parizu globoko pretresli Francijo

Napadi, v katerih je umrlo 130 ljudi, več kot 350 pa je bilo ranjenih, so globoko pretresli Francijo in ves svet. Islamisti so z avtomatskimi puškami in razstrelivom napadli koncertno dvorano Bataclan, več restavracij in barov v vzhodnem delu Pariza. Eksplozije so odjeknile tudi ob stadionu Stade de France med prijateljsko nogometno tekmo med moštvoma Francije in Nemčije. Odgovornost za najhujše teroristične napade v Franciji je prevzela skrajna skupina Islamska država. Po napadih so v Franciji uvedli izredne razmere, ki so jih podaljševali dve leti, novembra 2017 pa jih je nasledila protiteroristična zakonodaja.

Preiskava je konec lanskega leta, tri leta po napadih, vstopila v sklepno fazo, končala pa bi se lahko čez približno eno leto. Leta 2020 bi se tako lahko začelo sojenje, ki bo eno najobsežnejših v Franciji. V njem bo namreč sodelovalo 1700 civilnih strank in 300 odvetnikov.