Junij in julij sta bila rekordno vroča in jasno je, da se ozračje na Zemlji segreva, četudi določeni politiki trdijo, da se pravzaprav ohlaja. A če je temperatura čez trideset morda za marsikoga neprijetna, za tiste, ki delajo na prostem, pa nevzdržna, so posledice segrevanja veliko hujše. Tako visokih temperatur lestos sicer ne bo več, a poletje še ni reklo povsem zadnje besede.