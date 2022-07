'Po udaru strele sem v bolnici zaradi preplastitve kože nepremično ležala pol leta'

Sreča v nesreči lahko rečemo za petkovo množično gorsko nesrečo, ko je na Malem Triglavu strela udarila vsaj trikrat in pri tem poškodovala 18 planincev. Smrtnih ponesrečencev sicer ni bilo, tudi dva planinca, v katera je strela udarila neposredno, sta izven življenjske nevarnosti. Možnost, da strela udari v človeka, je letno ena na milijon, zato petkova nesreča velja za eno večjih v zgodovini. Poškodbe, ki jih udar pusti, so lahko različne, najhujše so seveda ob neposrednem udaru v človeško telo, saj lahko pustijo tudi doživljenjske posledice. Da bo tako tudi pri Veri Vardjan, so bili prepričani vsi zdravstveni delavci, a ona danes, deset let kasneje, živi polno življenje.

