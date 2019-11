Združenje bank opozarja: kreditiranje upadlo za 40 odstotkov

Niti mesec dni še ne velja ukrep Banke Slovenije, Združenje bank pa že poroča o izrazitem upadu kreditiranja. Na podlagi zbranih podatkov je večina bank odobrila med 30 in 40 odstotkov manj stanovanjskih in potrošniških kreditov kot novembra lani. O zadevi razpravljajo tudi v državnem zboru. Koalicija želi, da bi Banka Slovenije še enkrat premislila o omejitvi kreditiranja in ukrep vsaj omilila.