Po ulicah kazahstanske prestolnice ves dan odmevajo streli in protestni kaos

V Kazahstanu se kljub policijski uri in prepovedi zbiranja že tretji dan nadaljujejo nasilni protivladni protesti, ki so izbruhnili zaradi višje cene goriv. V največjem mestu so poskušali protestniki vdreti v upravne stavbe in zavzeti poslopje policije. Zažigali so avtomobile, uničevali trgovine, na tamkajšnjem letališču so zajeli pet letal. Poleg policije je predsednik države Tokajev na ulice poslal še vojsko. V spopadih je bilo doslej ubitih več deset ljudi, ranjenih pa več kot tisoč.