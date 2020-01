V Grosupljem je 44-letnik ustrelil nosečo 27-letnico. Ženska in njen še nerojeni otrok, sta na kraju umrla, morilec pa si je po streljanju sodil kar sam. Njegovo truplo so našli deset minut vožnje od kraja umora, poleg njegovega avtomobila. Podrobnosti tragedije policija še preiskuje, predvsem, kaj je 44-letnika gnalo v to okrutno dejanje.