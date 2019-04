Po uničujočem požaru Notre-Dame sedaj ogroža še dež

Medtem ko se nad Parizem zbirajo deževni oblaki, se je začela bitka s časom, da bi Pariško damo zaščitili pred novo grožnjo - dežjem. Uničujoč požar je znamenito katedralo zajel 15. aprila in uničil ikonični zvonik ter večino lesene strehe, požrtvovalnim gasilcem pa je uspelo rešiti znamenita stolpa in večino predmetov iz notranjosti. A katedrala, ki so jo gradili kar 200 let, je ostala popolnoma izpostavljena vremenskim pojavom in moči narave.

Notre-Dame so sedaj že začeli prekrivati s ponjavo, na pomoč pa so priskočili tudi plezalci. Vremenoslovci namreč napovedujejo več dni dežja. Zaradi strahu pred dodatno škodo, ki bi jo dež lahko povzročil delu strehe, ki je 'preživel' požar, in obokanem stropu, se je začelo mrzlično postavljanje začasne zaščite.