Prve uspešno vzkaljene rastline na Luni zmrznile

Kljub prizadevanju za uspešno vzgojo rastlin na Luni je bila misija zaradi ekstremnih temperatur neuspešna. Vzkaljeno seme bombaža je zaradi pomanjkanja toplote v času lunarne noči podleglo mrazu, zdaj želijo rastline vrniti na Zemljo.

Kitajska vesoljska agencija je 7. januarja objavila fotografijo, ki dokazuje, da je seme bombaža na Lunini površini res vzklilo, vendar se je misija izkazala za neuspešno, kajti rastlina je zaradi ekstremno nizkih temperatur v času dolgih lunarnih noči, ko ni bila izpostavljena sončni svetlobi, zmrznila.

Za Lunino površje so značilni nizka gravitacija, visoka stopnja radiacije in ekstremna temperaturna nihanja - vse od 100 pa do –173 stopinj Celzija. Rastlina je podlegla mrazu, kajti temperatura znotraj posode je v senci padla na –52 stopinj Celzija in eksperiment se je po skoraj 213 urah končal. Vodja eksperimenta, profesor Univerze Čongqing Šie Gengšin, je povedal, da so kratko življenje rastlin pričakovali, kajti te naj sploh ne bi imele možnosti, da v kanistru brez grelca na baterije lunarno noč sploh preživijo.

Kitajska sonda Čang'e 4 je kot del biološkega eksperimenta na Luno poleg semen bombaža s sabo ponesla še semena krompirja, oljne repice, navadnega repnjakovca ter tudi kvasovke in jajčeca vinske mušice. Rastline naj bi po pričakovanjih znotraj posode s pomočjo izpostavljenosti sončni svetlobi proizvajale kisik, potreben za življenje mušic, te pa bi se hranile s kvasovkami in proizvajale za fotosintezo potreben ogljikov dioksid. Tako bi se znotraj posode lahko ustvaril pravi mikroekosistem. Organizmi so bili zaprti v 18 centimetrov visokem in 2,6 kilograma težkem kanistru. Na oddaljeno stran Lune, v območje kraterja Von Kármána, je sonda prispela 2. januarja. Pionirji fotosinteze so bili na Luno poslani z namenom, da bi znanstveniki spremljali rast in razvoj rastlin in živali v tujem okolju. Člani ekipe Čang'e 4 namreč verjamejo, da eksperiment predstavlja pomembno prelomnico v raziskovanju vesolja in načrtovanju prihodnjih misij.

