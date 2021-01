Po več dneh nejasnosti potrdili smrt Bondovega dekleta Tanye Roberts

Umri kdaj drugič in Ni čas za smrt sta dva od naslovov Bondovih filmov. Za trenutek se je zdelo, kot da življenje agenta 007 živi Bondovo dekle iz leta 1985 Tanya Roberts, saj so v nedeljo naznanili njeno smrt, potem pa je njen partner med intervjujem dobil klic iz bolnišnice, da je še vedno živa. Veselje žal ni dolgo trajalo. Čarlijev angelček in teta Midge iz serije Oh ta sedemdeseta se je poslovila pri svojih 65 letih.