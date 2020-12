Po več kot desetih letih v Sloveniji HIV pozitiven otrok

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu sicer znova beležimo spodbudno statistiko, kar se tiče novih okužb, a žal tudi podatek, da imamo po več kot 10 letih v Sloveniji tudi HIV pozitivnega otroka. Primer, ki se po mnenju infektologov v tem času ne bi smel zgoditi, bo morda spodbuda, da se uresniči že večletna želja, da bi na HIV testirali vse nosečnice. Bo pa v kratkem možno test na virus kupiti tudi v naših lekarnah, stal naj bi okoli 25 evrov.

Čeprav smo sredi pandemije covida-19, ne smemo pozabiti, da obstaja tudi pandemija in da postaja zaradi covida vse bolj problematična, saj je dostop do zdravljenja, testiranja in oblik pomoči zaradi njega manjši. "Bojimo se, da bodo dolgoročne posledice v smislu negativnih trendov," pravi Evita Leskovšek z NIJZ. Želijo, da bi na virus HIV testirali vse nosečnice Tudi Ambulanta za osebe s HIV na Infekcijski kliniki, ki je postala covid bolnišnica, je že marca zaprla svoja vrata. Zdaj so jo uredili drugje, a Janez Tomažičz Infekcijske klinike opozarja, da navadno pride na tetiranje od 40 do 50 oseb tedensko, zdaj pa se je to število zmanjšalo na 10 do 15. "Bojim se, da bo covid-19 vplival na našo epidemiojo, da bo spet dobila nov zagon," pravi.

icon-expand Sedemletni otrok se je rodil HIV pozitivni materi. FOTO: Dreamstime

Ravno zgodnje odkrivanje bolezni s testiranjem je najmočnejše orožje v boju proti virusu HIV. Do 20. novembra so pri nas zabeležili le 28 novih okužb s HIV-om, kar je najmanj v zadnjih letih. Temu morda botruje tudi upada testiranja. A med novoodkritimi okuženimi je po desetih letih znova otrok, ki je star le sedem let. "Ta se je rodil HIV pozitivni mami. Žal po nepotrebnem in to je katastrofa," pove Tomažič. "Prepoznanje okužbe sedemletnega otroka, ki se je okužil pred sedmimi leti, narekuje, da je smiselno uvesti sistematično testiranje vseh nosečnic," meni tudi Leskovškova.

Kljub temu da imamo zelo uspešna zdravila, ki pri več kot 95 odstotkih zdravljenih dosežejo nezaznavnost virusa v krvi, okužba od matere na otroka "poteka klinično z bolj izraženimi simptomi, vpliva na razvoj otroka in ima slabšo prognozo"."Skratka ti otroci imajo seveda velike težave v življenju,"dodaja Leskovškova. Še vedno velika stigma in diskriminacija V Sloveniji naj bi bilo okoli tisoč ljudi okuženih z virusom HIV. Od teh jih 704 ve, da so okuženi in se tako lahko zdravijo. "Pri osebah s HIV-om je največja težava stigma in diskriminacija," pa na še eno težavo opozarja Sebastjan Sitariz Legebitre. Pri nas je največ okuženih homoseksualcev, zato so ti dvojno stigmatizirani - ker so geji in ker so okuženi. Dogaja se celo v zdravstvu, kjer morajo povedati za svoj status: "So bili recimo naročeni kot zadnji, izven delovnega časa ali pa so bili zavrnjeni z razlogom, da nimajo opreme, da nimajo možnosti, da se zaščitijo."

icon-expand Prvega decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. FOTO: Aljoša Kravanja

To je povsem neprimerno in neutemeljeno, saj tisti, ki se zdravi, drugih ne more okužiti. "Strah, ki smo ga imeli še v 80. in 90. letih ni več utemeljen. Danes lahko oseba v Sloveniji oseba s HIV-om opravlja katerokoli delo, tako da ni več omejitev," še dodaja Sitar. Test za virus HIV je možno opraviti tudi pri osebnem zdravniku. Samoplačniški test, ki je dober in zanesljiv, pa naj bi v naše lekarne prišel morda že konec meseca.