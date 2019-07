Po več kot petdesetih letih znova odprta 'zlomljena piramida'

Zgraditi jo je dal faraon Sneferu, začetnik četrte dinastije Starega kraljestva, ki je vladal pred okoli 4600 leti in je zgradil kar tri piramide. Turistični obisk te piramide je bil od leta 1965 prepovedan.

Po besedah ministra Kaleda al Ananija so arheologi med izkopavanji v bližini piramid odkrili tudi sarkofage in ostanke kakih 4000 let starega zidu. Zid, dolg kakih 60 metrov, se razteza južno od piramide faraona Amenemhata II. iz 12. dinastije.

"Našli so več kamnitih, glinenih in lesenih sarkofagov. V nekaterih so tudi dobro ohranjene mumije," so sporočili z ministrstva. Med najdbami so tudi posmrtne maske in orodje za obdelavo kamna.

V Egiptu si v zadnjih letih zelo prizadevajo za oživitev turizma, ki je ena glavnih gospodarskih panog v državi, tudi s promocijo arheoloških odkritij. Tamkajšnji turizem si namreč še ni povsem opomogel od vstaje in nemirov v letu 2011.