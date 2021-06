V Postojnski jami je prijetnih osem stopinj Celzija in za obisk vam ni treba izpolnjevati nobenega pogoja, obvezno pa je upoštevanje zaščitnih ukrepov. Po novem pa boste lahko svoj obisk plačali kar s turističnimi boni. Odsotnost turistov pa so izkoristili tudi "mali zmajčki", ki so v zadnjem letu zrasli za centimeter in pol, največji med njimi meri 14 centimetrov.

