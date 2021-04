Po več mesecih na terasah lokalov zadišalo po kavi

Odprtje lokalov pod strogimi pogoji je prvi korak k normalnosti, ki ga spremlja iskreno veselje tako gostov kot gostincev. A odpiranje je bilo grenko-sladko. Gostinci so zaskrbljeni, saj jim preglavice delajo strogi pogoji, pa tudi muhasto aprilsko vreme. Tudi zato je svoje terase odprla manj kot polovica gostincev. A vladni odlok lahko živahno teraso že v tednu dni znova zapre, zato so njihovi lastniki pazljivi tudi pri nabavi zalog. Tam, kjer so gostinci odprli terase, gostje niso odlašali in so si hitro privoščili dolgo pričakovano kavo in topel obrok.

