Po večmesečnih protestih predsednik Meta preklical lokalne volitve

Že vse od sredine februarja v Albaniji potekajo protivladni protesti, na katerih demonstranti zahtevajo odstop premierja Edija Rame in razpis predčasnih volitev. Sredi maja so se protesti sprevrgli tudi v nasilje, protestniki so v stavbo parlamenta metali molotovke in petarde, na kar se je policija odzvala s solzivcem.

In po mesecih protivladnih protestov je albanski predsednik Ilir Meta preklical lokalne volitve, ki so bile načrtovane za 30. junija. Meta je ob tem sporočil, da trenutna politična situacija v države ne dopušča možnosti izvedbe poštenih volitev.