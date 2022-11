Po vmesnih volitvah v ZDA: Preostali dve leti bosta za Joea Bidna težki

Američani so po vmesnih volitvah, izbirali so kongresnike, tretjino senatorjev in guvernerje zveznih držav, še bolj razdeljena družba. Po trenutnih izidih naj bi imeli predstavniški dom kongresa v rokah republikanci. Senat naj bi nadzirali demokrati. A treba bo počakati še na izide v petih zveznih državah. Preostali dve leti mandata bosta za predsednika Joea Bidna izjemno težki. Se pa republikanskega prevzema nadzora v kongresu najbolj veseli Donald Trump, ki že nekaj časa namiguje, da se bo leta 2024 spet potegoval za predsedniški položaj. Sinoči je na zabavi republikancev na Floridi spet napadel medije, ki mu niso naklonjeni, in vztrajal, da so mu ukradli zadnje volitve.