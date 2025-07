Po vročini Slovenijo zajela osvežitev

Po tednu dni, ko so temperature marsikje narasle do skoraj 40 stopinj Celzija, smo končno dočakali težko pričakovano ohladitev. In k sreči je v naše kraje prišla dokaj mirno, tako da se najbolj črne napovedi tokrat niso uresničile. Predvsem severno Primorsko in Notranjsko je že ponoči prebudilo grmenje, največ padavin pa je do jutra padlo na Ajdovskem. Noč je tokrat minila le z nekaj podrtimi drevesi, manjšimi plazovi in poplavljenimi cestami.