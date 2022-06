Po vročinskem valu neurja na severu države podirala drevesa

Po vročinskemu valu, ki je pri nas na svojem vrhuncu srebro dvignil tudi na več kot 38 stopinj Celzija, so se tako v Sloveniji kot v Avstriji razbesnela še neurja. V Sevnici je na človeka padlo drevo, veter je drevesa podiral tudi na Koroškem, veliko huje pa je bilo čez mejo. Na avstrijskem Koroškem so poplave in zemeljski plazovi ceste do številnih vasi spremenili v blatne reke, polne kamenja in blata, in tri vasi dobesedno odrezali od sveta. Številni so ostali ujeti v svojih domovih, zato so jih evakuirali s helikopterjem, dve osebi še vedno pogrešajo, ena pa je žal življenje izgubila.