Milijonar in pred leti najbolje plačan golfist Tiger Woods se je v torek k sreči izognil smrti. Imel je namreč hudo prometno nesrečo. V vozilu je bil sam, ker pa je bilo to tako zmečkano, so ga morali gasilci iz njega izrezati. Pojavljajo se govorice, da se je zaradi hitenja, ko je zapuščal hotel, v katerem je bival, skoraj zaletel v enega od vozil.

icon-expand