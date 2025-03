Po zabavi ogled spopada med Mavericksi in Lakersi, potem pa na faks

Prenos težko pričakovane tekme med novo in nekdanjo najljubšo košarkarsko ekipo številnih Slovencev je sredi noči iz postelje vrgel številne ljubitelje dobre košarke, pa tudi tiste, ki jih je zgolj zanimal razplet nedavne nepričakovane športne menjave. Tudi tokrat so se številni športni navdušenci zbirali na organiziranih skupnih ogledih tekme. Med njimi so bili tako študenti, ki so ogled načrtovali vnaprej, kot tudi tisti, ki so se pred velikim platnom znašli mimogrede, na poti z zabave.