Po zaledenelem Koseškem bajerju se je vozil kar z motorjem

Poledenela jezera so priljubljena točka za drsanje in sprehajanje. Nekateri so se po ledu vozili kar s kolesom, manjkali pa niso niti starši z otroškimi vozički, nekdo pa se je po Koseškem bajerju vozil kar z motorjem in na ledu izvajal razne manevre. A zavedati se je treba, da led nikoli ni povsem varen, temperature, ki se čez dan dvignejo krepko nad ledišče, pa ledeno ploščo tanjšajo.