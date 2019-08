Po zaslugi mladinskih centrov in policijske ure so njihovi najstniki danes vzor

Pred 20 leti je bila Islandija evropska rekorderka po številu najstnikov, ki se opijajo in kadijo. Danes pa je vzor vsemu svetu. Zlorabo prepovedanih drog, pijančevanje in kajenje med mladimi so zmanjšali z uvedbo mladinskih centrov in tako imenovano policijsko uro. Če najstnikom damo priložnost in jim omogočimo, da sami odkrijejo svoje veselje, jih prepovedane stvari ne bodo zamikale, poudarja župan Reykjavika.