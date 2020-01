Po zastrupitvi dveh bolnikov stroka svetuje previdnost pri uživanju CBD pripravkov

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana so v zadnjem mesecu zdravili dva bolnika, ki sta se zastrupila s THC-jem ob uživanju pripravkov CBD-ja. 34-letni moški zaradi izboljšanja imunskega sistema, 50-letnica pa zaradi nespečnosti. Oba sta potrebovala bolnišnično zdravljenje zaradi bruhanja, motnje zavesti, dušenja, mravljinčenja in težav pri gibanju, zato previdnost ni odveč.