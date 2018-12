Po zastrupitvi z novičokom: 'Mislim, da me čez deset let več ne bo'

Rowley verjame, da bi najkasneje v desetletju lahko bil mrtev. Na smrt se boji tega, kar prinaša prihodnost, in ima hude težave z vidom in mobilnostjo.

Rowley, ki se trenutno v bolnišnici zdravi zaradi meningitisa, je za Sunday Mirror dejal, da se, čeprav bo morda kmalu odpuščen iz bolnišnice, ne počuti varnega. "Prestrašen sem glede prihodnosti," pravi. "Zdravniki preprosto ne vedo, kakšni bi lahko bili dolgoročni učinki zastrupitve. Trenutno se najbolj bojim izgube vida, prav tako imam težave z gibanjem oziroma motoriko. Sem med peščico ljudi, ki so preživeli zastrupitev z novičokom in sem tako na 'neraziskanem območju'. Počutim se kot morski prašiček, nikoli ne vem, kaj bo prinesel naslednji dan."

Prav tako se spominja, kako je nenadoma izgubil ravnotežje in dobil 'tunelski' vid. "Zdravniki so mi povedali, da sem utrpel več kapi, zato sem potreboval srčni vzpodbujevalnik. Vse to je posledica zastrupitve z novičokom," poudarja.

Še zmeraj se boji, da ga bo novičok ubil. "Na primer, če se okužim s kakšnim virusom ali če se le prehladim. Ves čas imam to v mislih. Ko sem prvič prišel iz bolnišnice, sem bil zadovoljen. Toda morda je bilo prezgodaj – že čez nekaj tednov sem se namreč moral vrniti – slep, okužen z meningitisom in nezmožen premikati levo roko," razlaga 45-letnik.

Kot poroča The Guardian, se Rowley prav tako bori s samomorilnimi mislimi, pri tem pa nima nikakršne podpore. "Sistem je povsem zgrešen. Počutim se zapuščenega in potrebujem svetovanje," pravi in dodaja: "Mislim, da me čez deset let več ne bo. Grozljivo je."

Rowleyja in njegovo partnerico najverjetneje niso zastrupili namenoma

Rowley in njegova 44-letna partnerica Dawn Sturgess sta se julija zastrupila v Amesburyju, Sturgessova pa je nato v bolnišnici umrla. Velika Britanija je za vse zastrupitve z novičokom obtožila Rusijo, a napad na Rowleyja in Sturgessovo naj ne bi bil načrtovan – v stik s strupom sta najverjetneje prišla, potem ko so ga napadalci na Skripalova zavrgli.

Napada sta za zdaj osumljena Rusa Aleksander Petrov in Ruslan Borišov, a za temi imeni naj bi se skrivala ruski vojaški zdravnik Aleksander Miškin in visoko odlikovan polkovnik Anatolij Čepiga.