Pobeglega zapornika premagala lakota, našli so ga v restavraciji

"V restavracijo so vkorakali policisti, ustavili so se pri njegovi mizi in mu ukazali, da gre z njimi. Šli so do smetnjaka in tam so ga policisti vprašali, kako mu je ime, in dodali, naj ne laže. Dejal je, da je Andrew, na kar je policist rekel, da ve, da laže. Nato so ga vklenili in odpeljali," je dogajanje opisala priča Crystal Vernoy.

Izkazalo se je, da je "Andrew" v resnici 21-letni Shalom Mendoza,pobegli zapornik iz 320 kilometrov oddaljenega zapora San Quentin, ki so ga policisti iskali že štiri dni.

Po pobegu iz zapora je ukradel avto. Lastnica avtomobila je policistom dejala, da ji je moški, ki je ustrezal opisu Mendoze, grozil, da jo bo ubil, in zahteval avtomobilske ključe. V napadu ni bila poškodovana, Mendoza pa je sedel v avto in se odpeljal.

Začelo se je mrzlično iskanje pobeglega zapornika, ki je bil lani obsojen na pet let zapora zaradi oboroženega ropa avtomobila in nevarne vožnje med begom pred policijo.

Policija se je za pomoč obrnila na javnost in moškega na koncu izsledila med malico v restavraciji s hitro hrano. Aretacija je minila mirno.