Pobegli francoski gangster znova za zapahi

Francoski kriminalec Redoine Faidje širši javnosti postal znan julija letos, ko je izvedel spektakularni pobeg iz zapora s helikopterjem.Pri pobegu so mu pomagali trije do zob oboroženi pomočniki, ki so pristali kar na zaporniškem dvorišču. S helikopterjem so nato poleteli do bližnjega mesta Goness, ki je od zapora oddaljen 60 kilometrov. Tam so svoje prevozno sredstvo zažgali, nato pa pobegnili neznano kam. Najbolj iskanega človeka v državi so skupaj z njegovimi tremi pomočniki policisti prijeli na severu Pariza in jih odpeljali nazaj v zapor.