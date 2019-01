Žago skrival v mleku in po pobegu poklical upravnika

Damjan Mitrović je za srbski portal Blicpovedal, da se je za pobeg odločil takoj, ko je izvedel, da ga bodo slovenske oblasti izročile Srbiji."Ko sem videl, da je vrag odnesel šalo, dostavil sem namreč vso dokumentacijo, sem rekel, da bomo zdaj to uredili na drugačne načine, da se rešim in vidim svojo družino," je povedal novinarju za Blic. Pobeg je planiral dva in pol meseca, spremljal, kaj se dogaja, in iskal pravo priložnost. "V zapor sem uspel prinesti žage, s pomočjo katerih smo uspeli prerezati rešetke. Spremljal in zapisoval sem, kaj pazniki počnejo, kdaj so na določenih lokacijah." Pobeg je moral biti v tandemu z Draganom Milosavljevićem , ker, kakor je povedal, sam tega pobega ne bi uspel storiti, morala sta pobegniti oba. "Menjal sem tri sobe, da bi zopet prišel v sobo, iz katere sem lahko videl, kaj pazniki in drugi počnejo, da bi uspel pobegniti."

Pobegnila s pomočjo vzmetnic

V noči na 30. december sta ob 3.30 uri zjutraj uspela zviti rešetke. Nato sta pobegnila skozi okno in s pomočjo vrvi, ki sta jo naredila iz rjuh, spustila na dvorišče. Na dvorišču sta nato našla kontejnerje, ki sta jih potegnila do roba zidu. "Splezal sem na kontejnerje in nato cimru na hrbet in na zid. S pomočjo vzmetnic, ki so ležale povsod, sem pokril bodečo žico in splezal čez." Sam pravi, da se je pri pobegu porezal po rokah. Nato je s pomočjo prej narejeni vrvi pomagal Milosavljeviću preko bodeče žice.

S pomočjo te vrvi sta nato uspela prečkati tudi drugi zid in pobegniti na svobodo. Omenja, da so bile povsod kamere, a ju očitno ni videl nihče. Oba sta se pri pobegu poškodovala, Mitrović si je porezal roke, Milosavljević pa kolena in kolk. Bežala sta povsod, da bi zakrila sledi, od kanalov do gozdov. Po kilometru teka skozi kanale sta se razšla, ker sta domnevala, da bodo pazniki iskali dve osebi in bosta ločena imela večje možnosti za uspeh. Mitrović se je gibal po gozdovih in hribih, ker je želel, da pride do italijanske meje, kar mu je tudi uspelo."Ko sem prečkal italijansko mejo, sem na ulici srečal starejšo žensko in jo prosil za telefon. Zlagal sem se ji, da se mi je pokvaril avto in da sem izgubil telefon, nato mi ga je posodila. Poklical sem soprogo in ji rekel, da bom prišel v Trst in da naj nekdo pride pome." Zavedal se je, da ima slovenska policija pravico vstopiti na italijansko ozemlje, zato je želel čim prej zapustiti območje ob meji. Pobeg si je olajšal tudi tako, da je slučajno naletel taksista, ki ga je za 10 evrov peljal v Trst.