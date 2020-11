Mala pozornost za veliko veselje: pobuda, ki bo starostnikom polepšala praznične dni

Zaradi skrbi pred okužbo je bilo sploh v prvem valu veliko starostnikov v domovih za starejše izoliranih in osamljenih. Zdaj imamo dovolj znanja, da ne smemo dopustiti, da pride do popolne izolacije, pravi direktorica doma Notranje Gorice. In tako je tudi pri stiku z zunanjim svetom. V DSO-jih po Sloveniji so starostnike navadili na videoklice, da so sploh lahko videli svoje najbližje. Ampak ni ga čez pisma in voščila, napisana na roko, kot smo to počeli včasih. Zato pobuda Mala pozornost za veliko veselje. Da jih v naslednjem prazničnem mesecu presenetimo s pismom.