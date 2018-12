Strasbourg je zavit v črnino. Praznično vzdušje v mestu so presekali streli, ki so za seboj pustili tri smrtne žrtve, več ranjenih in pretresene prebivalce. Strelec, ki je še vedno na begu, je med ljudi zasejal strah in zmedo. Streljanju je bilo priča tudi več Slovencev.

V nekem trenutku je počilo. Močno. Nenavadno. Pretresena sem se ustavila, pogledala naokrog. Morda je tramvaj? Še enkrat je počilo. Čez cesto je skupina mladih - deklet in fantov - začela kričati in bežati. Mislila sem si: ah, mularija, najbrž mečejo petarde. —Vesna Rakovec Bernard

Včeraj je med streljanjem v Strasbourgu, paniko, strah in bežanje doživljalo tudi več Slovencev. "Bili smo nekaj ulic stran v enem od lokalov, kar naenkrat pa so se začeli ljudje panično pomikati po ulicah, v lokal se je v paniki zateklo dekle. Vsi smo se intinuitivno poskrili pod okna. Ugasnil je luči in zaklenil lokal, nato nas je skozi zadnja vrata peljal na stopnišče stavbe, kjer pa nas je eden od stanovalcev povabil v stanovanje. Policija nas po dogodku ni pustila na ulice," je dogajanje za 24UR ZVEČER opisal nekdanji novinar Jernej Verbič.

Jernej Verbič: "Jutro za tem ... Še kar sirene. Iskanje storilca se nadaljuje. Božični sejem je odpovedan." FOTO: AP

Kot je na svojem Facebook profilu zapisal dan po streljanju, pa so "jutro za tem ... Še kar sirene. Iskanje storilca se nadaljuje. Božični sejem je odpovedan. Meni pa bo v spominu, ob začetnem nepopisnem strahu in negotovosti, kaj se sploh dogaja, najbolj ostala toplina in prijaznost ljudi." 'Počilo je tako, da me je streslo' Kot opisuje novinarka Vesna Rakovec Bernard, ki je poročala z zasedanja, je v času napada hitela v eno izmed restavracij: "V nekem trenutku je počilo. Močno. Nenavadno. Pretresena sem se ustavila, pogledala naokrog. Morda je tramvaj? Še enkrat je počilo. Čez cesto je skupina mladih – deklet in fantov – začela kričati in bežati. Mislila sem si: ah, mularija, najbrž mečejo petarde. Počilo je še enkrat. Tokrat še močneje. Počilo je tako, da me je streslo. Spogledala sem se z mimoidočo gospo. V njenih očeh sem videla strah. Ljudje so začeli vpiti in bežati. Podzavestno sem se jim pridružila. Torbico, ki mi je visela čez rame, sem prijela v roke. Tekla sem. Bežala. Strah me je bilo."

Fotografirala sem prazni trg Kleber z božičnim drevesom. Specialec je panično pritekel do mene: "Madame, lepo vas prosim!" Prijel me je za komolec, usmeril proti bližnji stavbi in moji ulici." —Vesna Rakovec Bernard

Kot opisuje, je še vedno razmišljala, da gre za lažni preplah in da so ljudje pač panični, a medtem je spet počilo, še bližje, še hitreje. Potem je, kot je zapisala, pokanje prenehalo in odpravila se je proti restavraciji. Vrata so bila zaklenjena, natakar ji je po trkanju vseeno odprl vrata in skozi okno je opazovala dogajanje. "Po ulici je priteklo nekaj oboroženih pripadnikov specialnih policijskih enot. Natakar iz sosednje restavracije v kratkih rokavih je ob zimskem mrazu zmedeno hodil po ulici in nekaj razlagal mimoidočim. Čakala sem. Mimo okna sta pritekla dva do zob oborožena pripadnika specialnih enot in grozljivo kričala. Gospa pri sosednji mizi se je drla, naj se umaknem, da ne smem biti izpostavljena ob oknu, lahko me kdo ustreli! Pretresena sem se umaknila v kritje, za steno. Čez nekaj minut je bila ulica prazna. Odločila sem se. Previdno sem se odpravila ven, nisem prenesla več zadušljivega vzdušja v restavraciji. Stanovanje je bilo oddaljeno pet minut hoje. Napotila sem se po praznih ulicah proti trgu Place Kleber. Preden sem iz ozke ulice stopila na trg, me je ustavil policijski specialec: "Madame, teroristični napad!" Umaknite se v tej smeri, mi je pokazal proti moji ulici. Na poti sem srečala še nekaj specialcev. Oboroženih, z brzostrelkami. Fotografirala sem prazni trg Kleber z božičnim drevesom. Specialec je panično pritekel do mene: "Madame, lepo vas prosim!" Prijel me je za komolec, usmeril proti bližnji stavbi in moji ulici."

Med evropskimi poslanci je bilo dokaj mirno, je povedala Tomčeva. FOTO: Damjan Žibert