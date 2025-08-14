Svetli način
Počitnice drugače: vse bolj priljubljena izmenjava domov

Ljubljana, 14. 08. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Nuša Dekleva
Vse več turistov ob klasičnih nastanitvah, kot so hoteli, apartmaji in Airbnb, išče drugačne, predvsem žepu prijaznejše možnosti. Takšne, kjer v kraju dopustovanja niso le gostje, temveč se za nekaj dni prelevijo v domačine. Ena od možnosti, ki to omogoča, je izmenjava domov.

KOMENTARJI (1)

bazilika555
15. 08. 2025 14.13
O, tega pa ne bi zmogli pri nas doma! Da popolni tujci spijo v moji postelji? Za noben denar...
