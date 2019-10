Počitnice so čas, ko otroke razbremenimo obveznosti in se z njimi sprostimo

Za osnovnošolce in dijake so se začele krompirjeve počitnice, že beseda počitnice pa pove, da je to čas za počitek. Kot pravi socialna pedagoginja Melita Kuhar, bi bilo dobro, da bi se tega zavedali zlasti ambiciozni starši, ki svoje otroke tudi med počitnicami zasujejo z delom in izvenšolskimi dejavnostmi. Zakaj si je dobro vzeti tudi nekaj premora ter časa zase in svojo družino?