Počitnice v Sloveniji: zabavna doživetja in obenem pomoč turizmu

Je mogoče doživeti zanimive počitnice, polne lepih razgledov in doživetij tudi za malo denarja? Seveda in to morda že za prvim vogalom. O tem so prepričani tudi savinjski turistični ponudniki, ki se po nedavnih poplavah počasi postavljajo na noge in so hvaležni vsem, ki jim s turističnim obiskom pomagajo vrniti upanje v boljšo prihodnost. Podali smo se v eno izmed dolin v Evropi, se naučili starih znanj, ki so našim prednikom pomagala živeti z naravo, pokukali v enega najbolj priljubljenih kampov in poklepetali z resničnimi in malo manj resničnimi junaki solčavskih in drugih legend ter pravljic.