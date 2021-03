Se Zdravku Počivalšku tokrat res dogaja stranka?

So na vidiku prve razpoke v koaliciji? Po besednem napadu Janeza Janše je Počivalšek namreč stopil v bran svoji vodji poslanske skupine stranke SMC Janji Sluga, čeprav naj bi jo že večkrat poskušal odstaviti. Da od predsednika vlade pričakuje več discipline in samokontrole, je prvak SMC-ja prvič neposredno obsodil Janšo. Dan po tem, ko je ta odgovoril, da mu vodja poslanske skupine Sluga, ki ima v javnomnenjskih anketah manj kot odstotek podpore, ne more soliti pameti. In še, da so takšne izjave premierja žaljive, predvsem pa škodljive za odnose v koaliciji, ki pa že zdaj niso najboljši.

